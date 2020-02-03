Аналитик посчитал, на сколько правительство Гончарука уменьшило платежку за газ

По его мнению, сейчас потребители действительно имеют платежку, привязанную к рыночным ценам.

Правительство Гончарука действительно снизило платежку на газ, даже с отдельной оплатой за транспортировку сумма получилась значительно меньше, чем была раньше.

Об этом на своей странице в Facebook заявил аналитик и обозреватель внутренней политики Тарас Семенюк.

“Получил две платежки за газ. Посчитал цифры, вроде все нормально, "зрады" не обнаружил. Сумма обеих платежек все равно получается меньше, чем была раньше. Несмотря на комменты из серии: формула кривая, то не так, это не то ... скидка в платежке есть. Понятно, что там множество нюансов, но реально снизили. Так что можно констатировать факт: за коммуналку теперь платим меньше. Напомните мне плиз украинскую власть, которая снижала платежку”, - отметил эксперт.

Он также рассказал, что сейчас украинцы стали получать две платежки: первую - непосредственно за газ, а вторую - за его транспортировку до квартир и домов потребителей. По его словам, люди и раньше платили за транспортировку, но через “непрозрачное ценообразование”, эта сумма входила в общую сумму платежки.

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“Почему сейчас ее выделили? Потому что наконец разделили оплату за транспортировку газа от самой стоимости газа, так называемый анбандлинг. Делается это для того, чтобы не создавать условия для олигархической монополии и при необходимости можно было сменить поставщика, тем самым заставляя последнего играть по рыночным правилам и выставлять за свои услуги рыночные цены. И это логично, если мы хотим платить по платежкам меньше”, - считает аналитик.

По его мнению, сейчас потребители действительно имеют платежку, привязанную к рыночным ценам. Это означает, Семенюк добавляет, что в случае уменьшения стоимости газа, автоматически будет уменьшаться и платежка за него.

“Это система, которая работает во всех нормальных странах. И предваряя дискуссию: в случае роста стоимости газа на рынке, государство субсидирует необходимую разницу тем слоям населения, которые в этом будут действительно нуждаться. По крайней мере, премьер-министр Гончарук подчеркнул вчера это в интервью на ТРК Украина. Поэтому надеюсь, что никому в нашей стране "собак продавать" не придется”, - подытожил Тарас Семенюк.