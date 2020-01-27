Украинцы с автономным отоплением заплатят за доставку газа на треть меньше

Например, домохозяйство в Полтавской области, потребляющее 1600 кубометров газа в год, за три месяца заплатит 460 гривень вместо 720.

Домохозяйства, использующие газ для отопления, в течение первых трех месяцев текущего года будут платить за доставку газа на 30 - 35% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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Об этом говорится в сообщении Ассоциации газового рынка Украины.

В сообщении отмечается, что благодаря принятому Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), порядку формирования тарифов облгазов, наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, использующих газ для автономного отопления. Их платежи за доставку газа уменьшатся в среднем на треть. Например, домохозяйство в Полтавской области, которое потребляет 1600 кубометров газа в год, за три месяца заплатит 460 гривень вместо 720.

"Уменьшатся платежи домохозяйств в других областях, в частности в Черниговской и Хмельницкой. К примеру, семья в Черниговской области, которая потребляет 2223 кубометра газа в год, заплатит в первом квартале 583 гривни вместо 935, а семья подолян - 358 гривень вместо 551 гривни", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, украинцы с января 2020 года начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.

В октябре Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа таким образом, чтобы плата определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год.

По мнению регулятора, принятие новой методики дает в течение года равномерную нагрузку по оплате услуг потребителю, а также прогнозируемость тарифной выручки облгазов.

24 декабря НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на услуги 44 газораспределяющих компаний в течение первого полугодия 2020 года от 30% до двух с половиной раз в зависимости от компании.