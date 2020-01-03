Преимущества принципа "качай или плати": в украинской ГТС отчитались о транзите российского газа

Отмечается, что пока украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме.

В ООО «Оператор ГТС Украины» заявили о выполнении заявок на транзит от российского «Газпрома» в полном объеме от 7:00 1 января.

Об этом сообщили в пресс-службе ООО.

Читайте такжеДоходы от транзита российского газа существенно превышают расходы – "Нафтогаз"Отмечается, что ГТС обеспечивает транспортировку газа из Российской Федерации в страны ЕС и Молдову в режиме 35-45 млн кубометров в сутки. Вместе с тем Оператору ГТС полностью оплачивают суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд куб. м.

«Это подтверждает очевидные преимущества принципа «качай или плати», который ранее был внедрен в украинское энергетическое законодательство в соответствии с европейскими нормами», – говорится в сообщении.

Кроме этого, там сообщили, что в связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме.

«То есть спрос потребителей в восточных и южных регионах Украины обеспечивается транспортировкой газа из подземных хранилищ по газопроводу Союз в направлении «запад-восток». Соответственно, предварительные инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали», – отметили там.

Ранее УНИАН сообщал, как Украина транспортировала в ЕС первые кубометры российского газа по новому договору.