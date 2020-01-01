Украина транспортировала в ЕС первые кубометры российского газа по новому договору

Оператор ГТС заявил, что созданы все условия для транзита российского газа с 1 января

Новый украинский оператор газотранспортной системы подписал соглашения со всеми смежными операторами - Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России, и таким образом созданы все необходимые технические и правовые основания для транзита газа через украинскую ГТС из РФ в европейские страны с 1 января 2020 года.

Читайте такжеКоболев: «Нафтогаз» не ведет переговоры о прямых поставках газа из РФ, но в будущем это может произойтиОб этом сообщает пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).

«Есть соглашения со всеми смежными операторами ГТС. В Брюсселе «Оператор ГТС Украины» подписал со словацким оператором EUSTREAM технический договор о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 года в точках Будинце и Ужгород - Велке Капушаны», - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что 30 декабря в Вене ОГТСУ заключил межоператорское соглашение с ОАО «Газпром», оператором российской газотранспортной системы. Договор о взаимодействии смежных операторов ОГТСУ и "Газпрома" входил в пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита газа по территории Украины до 2025 года.

По состоянию на утро 1 января в ОГТСУ сообщили, что в ЕС уже транспортированы первые кубометры газа по новому транзитному контракту.

«Отныне уже - по европейским правилам в межгосударственных точках. ГТС работает в штатном режиме», - отмечается в сообщении.

Генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон сообщил, что обработаны все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора.

«Первая ночь ООО «Оператор ГТС Украины» прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам», - написал он в Facebook.