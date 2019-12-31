Беларусь продлила контракт на поставку российского газа до 2021 года

Контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко и глава правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в январе и феврале будущего 2020 года.

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Об этом информирует РБК со ссылкой на сообщение на сайте компании.

"Стороны также заключили дополнительные соглашения о продлении до 2021 года срока действия контрактов на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики. Контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года", - говорится в сообщении.

Накануне, 30 декабря, лидеры Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились, что власти обеих стран подготовят промежуточный вариант условий поставок нефти и газа только в том случае, если "субъекты хозяйствования" не смогут договориться о поставках ресурсов до 1 января.

Ранее Лукашенко отмечал, что Минск готов покупать российский газ и по 200 долларов, а нефть - по 63 доллара за баррель.

В начале октября глава Минэнерго Беларуси Виктор Каранкевич заявил, что Минск может снизить импорт российского газа в 2020 году в связи с запуском первого блока Белорусской атомной электростанции. По его словам, объем поставок может быть ниже того объема, который, как ожидалось, будет потреблен в 2019 году (в районе 20 миллиардов кубометров газа).