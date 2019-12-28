САП направила в суд дело о хищении газа на 1,4 млрд грн ТЭЦ Дубневичей

Следствие установило, что ряд лиц, в том числе должностные лица «Энергия-Новый Роздол» и «Энергия-Новояворовск», в течение 2013-2015 годов организовали схему завладения природным газом, принадлежавшим «Нафтогазу», в особо крупных размерах.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 4-х человек по делу о завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщила пресс-служба САП, среди обвиняемых - директор компании «Энергия-Новояворовск», технический директор компании «Энергия-Новый Роздол», финансовый директор двух вышеуказанных предприятий, а также организатор схемы, советник директора компании «Энергия».

Еще один подозреваемый, директор «Энергия-Новый Роздол», объявлен в розыск, а дело в отношении него выделено в отдельное производство.

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Следствием установлено, что предприятия - владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке у НАК «Нафтогаз Украины» природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных.

В результате реализации этой коррупционной схемы, прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5%, заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а НАК «Нафтогаз Украины» получила убытки на общую сумму более 1,4 млрд грн.

В января 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали и сообщили о подозрении 5 лицам, среди которых 4 чиновника компаний - владельцев ТЭЦ - «Энергия-Новый Роздол» и «Энергия - Новояворовск» и физическому лицу, приближенному к народным депутатам.

В рамках расследования указанного производства Соломенским районным судом столицы был наложен арест на целостные имущественные комплексы «Новороздольская ТЭЦ» и «Новояворовская ТЭЦ». Согласно решению суда, эти два объекта переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас обвинительный акт направлен в Антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября 2018 года в САП заявили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило дело о завладении более 300 млн куб. м природного газа на сумму более 1,4 млрд грн компаниями, учредителями которых являются народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичи.

«10 сентября 2018 года прокурорами САП принято решение о достаточности собранных доказательств для завершения досудебного расследования и стороне защиты предоставлено право ознакомиться с материалами в уголовном производстве по подозрению должностных лиц «Энергия-Новый Роздол» и «Энергия-Новояворовск» в завладении газом НАК «Нафтогаз Украины» в особо крупных размерах», - отметили в САП.