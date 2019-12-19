Компания российского олигарха Абрамовича приостановила экспорт угля через Украину

Проблемы с поставками в Европу возникли после появления посредника из Беларуси.

У Evraz российского олигарха Романа Абрамовича возникли проблемы при поставке угля в Европу через территорию Украины, РЖД не согласовали заявки на его перевозку.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо директора по логистике Evraz Кирилла Пикалова руководству РЖД.

Компания обратилась к заместителю гендиректора РЖД Алексею Шило с жалобой, что ей не согласовывают заявки о перевозке угля на станцию Ужгород и далее в Словакию и Венгрию в декабре 2019 года

Топ-менеджер Evraz попросил разъяснить причины отказа в согласовании заявок на поставки в Европу. «Evraz срывает контракты на поставку угольной продукции предприятиям, находящимся в странах Европы, с риском получения (металлургической компанией) финансовой ответственности», — говорится в жалобе Пикалова.

Согласно письму Evraz, РЖД рекомендовали российским грузоотправителям при поставках в Европу через территорию Украины выбирать экспедитора из предлагаемого списка. И Evraz при подаче заявки указал экспедиторов из этого списка, утверждает Пикалов.

Однако, по словам трех источников, близких к украинским экспедиторам, причина отказа в согласовании заявки Evraz заключается в том, что с 1 декабря назначен единственный экспедитор при транзите угля через территорию Украины. Им стала компания «Белказтранс Украина», связанная с белорусским бизнесменом Николаем Воробьем, и у нее пока нет договора с «Украинской железной дорогой».

Напомним, в апреле российское правительство в рамках новых ограничений на торговлю с Украиной выпустило распоряжение, согласно которому экспортировать нефть и уголь можно только по разрешениям Минэкономразвития (специальным квотам). Новый порядок вступил в силу с 1 июня.