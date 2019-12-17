Сенат США одобрил санкции против "Северного потока-2"

Санкции вводятся против компаний, причастных к строительству трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Санкции будут действовать и в случае, если компании изменят название или заменятся другими.

Сенат США во вторник, 17 декабря, одобрил закон об оборонном бюджете, что содержит также положения о санкциях против строительства "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Об этом сообщает Европейская правда.

Документ поддержан 86 голосами, 8 сенаторов выступили против.

Согласно закону, санкции вводятся против компаний, причастных к строительству трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Санкции будут действовать и в случае, если компании изменят название или заменятся другими.

Кроме того, санкции также накладываются на суда, занимавшиеся прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря и иностранцев, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти судна для строительства проекта.

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Среди ограничений в рамках документа предусмотрен запрет выдачи американских виз и аннулирование действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, попавших под санкции, а также замораживание активов таких лиц на территории США.

В течение 60 дней со дня вступления в силу Госсекретарь и Госказначейство подают комитетам Конгресса США отчет с определенными организациями и лицами, которые подпадают под такие санкции.

В свою очередь компании, приобщены к прокладке труб «потоков», будут иметь 30 дней, чтобы прекратить свою деятельность.

Как сообщал УНИАН, палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об американском оборонном бюджете на следующий год, предусматривающем также санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода «Северный поток-2".

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года. В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции.

В конце октября этого года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".