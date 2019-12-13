В Лондоне провели road-show по трем нефтегазовым участкам

Глава Госгеонедр Роман Опимах презентовал инвестиционные возможности представителям иностранных компаний и торговых миссий.

В Лондоне состоялась презентация инвестиционных возможностей по трех нефтегазовых участках, выставленных на конкурс на условиях Соглашения о разделе продукции (СРП).

Мероприятие прошло при поддержке Европейского банка реконструкций и развития. Председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах встретился с представителями иностранных компаний, инвестиционных фондов, дипломатических учреждений и международных торговых миссий.

«Привлечение инвестиций является критически важным условием для развития экономики государства в целом и горнодобывающей отрасли в частности, — отметил Роман Опимах. — Для этого необходимо обеспечивать качественную рекламу объектов, выставленных на конкурсы и аукционы. Сегодня речь шла об Охтырском, Груневском и Ичнянском участках, торги по которым состоятся в феврале следующего года. Мы заинтересованы в том, чтобы привлечь как можно больше потенциальных инвесторов, и на условиях прозрачности и конкуретной борьбы выбрать победителя».

Читайте такжеГлава Госгеонедр Опимах презентовал инвестиционный атлас недропользователя Украины и анонсировал первые аукционы в марте

Также, в рамках встречи состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Госгеонедрами и мировым лидером отрасли - американской компанией Schlumberger.

«Документ предусматривает обмен опытом с целью создания национального репозитария геологических данных и сотрудничество в обеспечении эффективной промоции будущих лицензионных раундов», — говорит Роман Опимах.

Ранее специалисты компании Schlumberger представили Государственной службе геологии и недр свое видение модели проведения аукционов и конкурсов СРП, в частности внедрение виртуальной data room геоинформации и подготовку геолого-экономической оценки участка, предлагаемого инвестору.

Напомним, в понедельник Госгеонедра запустили онлайн data-room по трем объектам СРП. Впервые доступ ко всей имеющейся геологической информации в формате онлайн может получить каждый желающий.