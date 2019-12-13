В "Нафтогазе" будет действовать информационный штаб на случай прекращения транзита российского газа

"Нафтогаз" надеется на своевременное подписание нового контракта, но готовится работать в сложных информационных условиях.

В случае прекращения транзита российского газа через территорию нашей страны при НАК «Нафтогаз Украины» будет действовать информационный штаб, который будет мониторить и давать информацию о текущей ситуации с транспортировкой газа и украинскими хранилищами.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».

«Мы готовимся к работе в сложных информационных условиях. Надеемся, что новый оператор ГТС Украины и «Газпром» подпишут контракт вовремя, и январь начнётся спокойно. Но если этого не случится, мы должны быть готовы быстро и качественно информировать людей о том, что происходит», – сказали в пресс-службе.

При этом уточнили, что детали такого проекта только прорабатываются.

Как сообщал УНИАН, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что компания отработала вероятный сценарий прекращения транзита российского газа через территорию Украины с начала 2020 года, который позволит предохранить нашу страну от газового шантажа.

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что договор о транзите российского газа через территорию Украины будет подписан.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит газа через территорию Украины.