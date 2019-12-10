Обсуждение деталей транзита газа из РФ продолжат советники - президент

Президент Украины отметил, что вопрос транзита газа обсуждался с президентом РФ во время двусторонней встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что обсуждение деталей договора о транзите газа с Российской Федерацией будет продолжено на уровне советников.

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Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по результатам саммита в "нормандском формате" в Париже.

"Что касается газа, у нас была двусторонняя встреча. В рамках нашей "четверки" мы не обсуждали вопрос транзита газа. Во время двусторонней встречи с президентом РФ мы говорили об этом... Мы обсудили этот вопрос, начали. И мне кажется, что этот вопрос разблокировали. И уже на уровне советников сейчас будут обсуждаться возможности, формат, объем, цена и т. д., детали договора транзита газа", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.