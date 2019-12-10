Зеленский рассказал о самом большом проигрыше Украины в Минске

Я считаю, что это самая сложная ситуация и проигрыш для Украины в Минске... это граница, заявил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский считает острейшей проблемой Минских договоренностей возвращения Украине контроля над границами оккупированных восточных областей.

Об этом он заявил на брифинге после саммита в Париже 9 декабря.

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«Я предложил создать Минскую подгруппу, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного возвращение контроля украинской границы. И я хотел бы, чтобы этот этап закончился до выборов в ОРДЛО – УНИАН). У президента РФ позиция с Минском согласована. Я считаю, что это самая сложная ситуация и проигрыш для Украины в Минске... это граница», – заявил Зеленский.

При этом президент добавил, что не видит проблем в формуле Штайнмайера, потому что ее не было в Минске, назвав это «компромиссом за компромисс». В то же время, по словам Зеленского, в Путина «другое видение»: «В каком-то смысле мы – заложники Минска. Я сказал, что мы на это не пойдем. Он сказал, что мы не видим другого выхода. Но мы начали об этом говорить. И сказали: Ну окей, давайте говорить».