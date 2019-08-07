Облгазы Фирташа снова проверят из-за доначислений в платежках

Проверка облгазов вызвана поступлением в нацкомиссиию многочисленных обращений потребителей.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) повторно проведет внеплановые проверки 19 газораспределительных компаний бизнесмена Дмитрия Фирташа на предмет доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа.

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Об этом сообщается на сайте регулятора.

В частности, внеплановые проверки коснутся таких компаний, как «Винницагаз», «Волыньгаз», «Днепрогаз», «Днепропетровскгаз», «Житомиргаз», «Закарпатгаз», «Запорожгаз», «Ивано-Франковскгаз», «Киевоблгаз», «Криворожгаз», «Львовгаз», «Николаевгаз», «Ривнегаз», «Сумыгаз», «Харьковгаз», «Харьковгоргаз», «Хмельницкгаз», «Черновцыгаз», «Черниговгаз».

Отмечается, что необходимость повторно проверить облгазы вызвана поступлением в нацкомиссиию многочисленных обращений бытовых потребителей по осуществлению вышеперечисленными компаниями доначислений объемов природного газа, которые учитывают разницу в приведении к стандартным условиям.

Как сообщал УНИАН, в марте-апреле НКРЭКУ начала проверки операторов газораспределительных систем в Украине, в результате которых наложила максимальный штраф 850 тыс. грн за доначисления в платежках за газ на 17 операторов газораспределительных сетей группы «Региональная газовая компания» Дмитрия Фирташа.

Регулятор обязал все компании провести перерасчеты по тем конкретным потребителям, по которым проводилась проверка, а также сделать перерасчет дополнительных начислений за весь период, начиная с октября 2018 года, по всем потребителям, по которым осуществлялись такие доначисления.

В группе компаний заявили, что не согласны с результатами проверки и будут оспаривать их в судебном порядке.