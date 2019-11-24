США могут предусмотреть санкции против "Северного потока-2" в оборонном бюджете-2020

Закон о национальном оборонном бюджете является одним из важнейших документов, который определяет расходы на оборону США.

Конгресс США может предусмотреть в оборонном бюджете на 2020 год санкции против проекта "Северный поток-2", который строит российский "Газпром".

Об этом изданию Defense News сообщил председатель Комитета международных дел Сената США сенатор Джим Риш, передает Голос Америки.

"Окно возможностей закрывается. Значительная часть "Северного потока-2" уже построена", - пояснил Риш соображения, которыми руководствовались сенаторы при включении положения о санкциях. Он отметил, что санкции могут заставить компании отказаться от участия в проекте, пишет издание.

"Это принесет им большие расходы. Думаю, если санкции пройдут, (компании - ред.) вынуждены будут закрыться и, думаю, россияне будут вынуждены искать другие пути, чтобы это сделать", - подчеркнул законодатель.

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Закон о национальном оборонном бюджете является одним из важнейших документов, который определяет расходы на оборону США. Включение такого положения в проект будет означать, что существует общая позиция по этому вопросу в обеих палатах Конгресса США в банковском комитете.

Текст законопроекта не раскрывается, но сенатор заявил, что положение о санкциях будет созвучным с положениями, предусмотренными законопроектом, поданным в июле сенатором Тедом Крузом.

Законопроект Protecting europe's Energy Security Act of 2019 (S. 1441) предлагает ввести санкции против судов, которые участвуют в построении российского трубопровода "Северный поток".

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1" до конца 2019 года.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции.

В конце октября этого года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является "Газпром". Финансирование проекта ведут европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2". США также выступают против воплощения газопровода, настаивая на том, что он увеличит зависимость Европы от российского газа и навредит Украине.