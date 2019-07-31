Комитет Сената США поддержал санкции против строителей "Северного потока-2"

За законопроект проголосовали 20 сенаторов, против – 2.

Комитет Сената США по международным отношениям в среду поддержал законопроект, который вводит санкции на компании и на отдельных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Комитет принял проект "Закона о защите энергетической безопасности Европы" 20 голосами против 2, пишет Голос Америки.

За законопроект, отражающий обеспокоенность законодателей по поводу российского влияния в Европе, должны будут в полном составе проголосовать Сенат и Палата представителей, после чего документ будет направлен на подпись президенту Трампу, чтобы обрести силу закона.

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"Россия имеет историю использования энергии в качестве оружия", – сказал сенатор-республиканец Тед Круз, призвавший членов комитета поддержать законопроект.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол – один из двух законодателей, проголосовавших против законопроекта, подверг документ критике за ущерб, наносимый им, по мнению сенатора, международным компаниям, нанимающим тысячи американцев.

Сторонники законопроекта оспорили утверждение Пола.

Как сообщал УНИАН, в мае сенаторы США предложили ввести санкции против строителей "Северного потока-2". В частности, они предлагают запретить въезд на территорию США и заморозить финансовые активы в этой стране лиц, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства "Северного потока-2". Кроме того, целый ряд ограничений предлагается ввести против тех, кто оказывает финансовую или техническую поддержку, а также обеспечивает страхование таких судов.