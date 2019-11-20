Гончарук уверяет, что отопление не подорожает из-за отмены ограничений на тарифы

По его словам, отмена предельных тарифов на тепло не повлияет на цену теплоснабжения для граждан. Гончарук добавил, что постановление было незаконным и привело бы к банкротству теплопоставщиков.

Отмена постановления предыдущего состава правительства о предельных тарифах на тепло и горячую воду никак не повлияет на реальную цену теплоснабжения для граждан.

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Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Никак это не повлияет. Если бы мы не отменили, все равно это не повлияло бы на тарифы, поскольку решение незаконно", - сказал он, отметив, что некоторые представители местного самоуправления не собирались его выполнять и хотели оспорить в суде.

По его словам, на протяжении двух месяцев мэры городов били тревогу и доказывали, что если подобные ограничения будут действовать, то большинство из них будут банкротами и вынуждены будут прекратить отопительный сезон.

"Мы посмотрели, взвесили риски и приняли решение, что популистское постановление не имеет права на существование, поскольку оно абсолютно нелогичное и непрофессиональное", - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 15 ноября принял решение "О признании утратившим силу постановления от 26 июня 2019 года №560", которым устанавливались предельные тарифы на отопление и горячее водоснабжение.

26 июня 2019 года правительство Гройсмана приняло решение об ограничении тарифа на теплоснабжение в Украине на уровне 1400 гривен за Гкал при наличии счетчика и 35 гривен за квадратный метр - без счетчика.