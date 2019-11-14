"Нафтогаз" будет поставлять тепло в Новояворовск и Новый Роздол на Львовщине

Общая задолженность местных ТЭЦ перед предприятиями группы "Нафтогаз" составляет почти 800 миллионов гривень.

Предприятие группы "Нафтогаз" – "Нафтогаз Тепло" – привлекается к управлению имуществом Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ, обеспечивающих теплом соответствующие города Львовской области, говорится в сообщении компании.

Читайте такжеСрыв отопления: школьников на Львовщине отправили на бессрочные каникулы

"В городах Новояворовск и Новый Роздол, в которых проживает почти 60 тысяч жителей, из-за бесхозяйственности частного управителя имуществом ТЭЦ, ООО "Гарант Энерго М", отопительный сезон до сих пор не начался", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в прошлом году "Гарант Энерго М" получил ТЭЦ в управление от Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Отмечается, что под управлением "Гарант Энерго М" обе ТЭЦ за прошлый отопительный сезон нарастили задолженность перед "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгазом" за потребленный газ и услуги по его транспортировке на сумму 400 миллионов гривень. Общая задолженность ТЭЦ перед предприятиями группы "Нафтогаз" сегодня составляет почти 800 миллионов гривень.

При такой динамике в отопительном сезоне 2019-2020 годов прирост задолженности перед группой "Нафтогаз" может составить 0,7 -1 миллиарда гривень.

"Не желая подвергать города Новояворовск и Новый Роздол риску техногенной катастрофы из-за бесхозяйственности частного управителя, правительство и "Нафтогаз" разработали план мероприятий, который позволит вернуть тепло в дома жителей этих городов. Это также позволит прекратить злоупотребления, которые привели к чрезвычайной ситуации, накопление задолженности не только за газ, но и по заработной плате работникам ТЭЦ на сумму более 11 миллионов гривень", – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что отопление на Львовщине в Новояворовске появится через несколько дней, а в Новом Роздоле ситуация сложнее, поскольку теплосеть не готова к запуску.

8 ноября ситуация с отопительным сезоном в Новояворовске и Новом Роздоле признана чрезвычайной техногенного характера. Соответствующее решение приняли в рамках внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.