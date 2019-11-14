Гончарук рассказал, когда будет решена проблема с отоплением на Львовщине

В Новояворовске тепло подадут в дома через несколько дней, в Новом Роздоле ситуация сложнее - теплосеть не готова к старту.

В среду, 13 ноября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук приехал с рабочим визитом в Новояворовск и Новый Раздел Львовской области, где возникла сложная ситуация с отопительным сезоном.

До начала следующей недели жители этих проблемных городов должны получить тепло. Об этом говорится на странице премьера в Facebook.

"Мы инициируем передачу ТЭЦ в управление компании группы НАК "Нафтогаз". Это будет происходить в течение двух-трех дней. Параллельно специалисты будут проверять оборудование и отстраняют технические неполадки. В Новояворовске люди будут с теплом в домах за несколько дней", - сказано в сообщении.

По словам Гончарука, несколько сложнее ситуация с отоплением в Новом Роздоле, поскольку там не готова к старту теплосеть. Премьер поручил в течение пяти дней подготовить сеть к старту.

Вместе с тем, как сказано на сайте ЛГС, Гончарук пообещал работникам Новояворовской ТЭЦ выплату зарплат. По его словам, в городе остаются представители "Нафтогаза", которые должны договориться с людьми о новые условия труда. Кроме того, он подчеркнул, что виновные в срыве отопительного сезона будут наказаны, этим уже занимаются правоохранители.

"Мы ожидаем, что будут возбуждены уголовные дела, будет собрана необходимая информация и в законном порядке этим действиям будет дана оценка", - заявил Гончарук.

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Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина своевременно накопила необходимые резервы природного газа в хранилищах и это подтверждает готовность к отопительному сезону. Но из-за задолженности не начать отопительный сезон вовремя рискуют в городе Смела Черкасской области и Новый Роздол на Львовщине.

Кроме того, 11 ноября в школах Нового Роздола Львовской области начались вынужденные каникулы из-за срыва отопительного сезона. Конечной даты, когда дети вернутся к учебе, пока нет.