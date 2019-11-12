Рада одобрила законопроект об изменениях на рынке электроэнергии

Законопроектом, в частности, предоставляется право НКРЭКУ устанавливать предельные цены на рынке "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке до 1 июля 2023 года.

Верховная Рада одобрила законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии", которым, в частности, предоставляется право Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), устанавливать предельные цены на рынке "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке до 1 июля 2023 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №2233 в первом чтении проголосовали 295 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Проект закона позволяет урегулировать вопрос выполнения специальных обязательств по покупке электроэнергии по "зеленому" тарифу, не допустить неконтролируемый рост цены электроэнергии, а также обязывает производителей электрической энергии подавать заявки на продажу электроэнергии на рынке "на сутки вперед" по ценам, которые не превышают предельные, чтобы исключить создание искусственных дефицитов", - сообщил, докладывая по законопроекту, глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус.

Также законопроектом предлагается до 1 июля 2023 года предоставить регулятору право устанавливать предельные цены на рынке "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке.

Регулятору также временно, до 1 апреля 2020 года, предоставляется право устанавливать тариф на отпуск электроэнергии производителям электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях в случаях, предусмотренных решением Кабинета министров Украины о возложении специальных обязанностей.

Также законопроектом предусмотрено, что госпредприятие "Гарантированный покупатель" будет направлять разницу между доходами и расходами, которая возникла во время выполнения им специальных обязанностей по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу и по аукционной цене.