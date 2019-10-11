"Центрэнерго" будет продавать 90% своей электроэнергии на "рынке на сутки вперед"

Компания также намерена существенно нарастить объемы выработки электричества для обеспечения страны этим ресурсом и конкуренции на рынке.

Государственное предприятие "Центрэнерго" с ноября намерено продавать 90% своей электроэнергии на "рынке на сутки вперед", чтобы покрыть искусственно созданный дефицит ресурса в этом наиболее ликвидном сегменте, сообщает компания.

Читайте такжеЗеленский спросит Гончарука о независимости нового руководства "Центрэнерго"

"Рыночная доля "Центрэнерго" среди компаний тепловой генерации составляет менее 20%. Однако в связи с необходимостью покрытия дефицита на "рынке на сутки вперед» компания приняла решение, что начиная с ноября 90% своей электроэнергии будет продавать на "рынке на сутки вперед", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что, таким образом, по двусторонним контрактам компанией будет продаваться не более 10% электроэнергии. Такое решение спровоцировала информация о том, что в этом сегменте рынка искусственно создается дефицит, что приводит к ценовой нестабильности.

"В сентябре на "рынке на сутки вперед" дефицит возникал почти во все часы суток, а в некоторые часы потребители могли купить лишь 30-40% электроэнергии от своих потребностей, что приводило к нестабильности и ценовому росту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Центрэнерго" также намерено в октябре увеличить выработку электричества до 1400 млн кВт-ч, что на 71% больше, чем в июле, и на 30% больше, чем в сентябре.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года.

Рынок "на сутки вперед" - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.

Справка УНИАН. "Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.