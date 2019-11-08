"Не хотим энергозависимости ЕС от Путина": Помпео в Берлине раскритиковал ФРГ за "Северный поток-2"

Помпео также предостерег Германию от использования оборудования китайского телекоммуникационного концерна Huawei при создании мобильных сетей 5G.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США выступают против строительства газопровода «Северный поток-2».

Об этом он сказал во время выступления в берлинском Фонде Кербера перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Deutsche Welle.

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«Мы не хотим, чтобы энергообеспечение Европы зависело от Владимира Путина», - заявил Помпео. Во время выступления государственный секретарь США заострил внимание на авторитарных тенденциях в России и Китае и заявил, что Германия должна бороться ради свободы в мире совместно со США.

Помпео также предостерег Германию от использования оборудования китайского телекоммуникационного концерна Huawei при создании мобильных сетей 5G. Экс-глава ЦРУ Помпео напомнил, что США подозревают китайский концерн в промышленном шпионаже.

Уже после встречи Помпео и Меркель, которая состоялась впоследствии в рамках двухдневного визита государственного секретаря США в ФРГ, стороны обменялись более дипломатическими заявлениями. Так, канцлер Германии пообещала Вашингтону «активную помощь» в решении международных кризисов. В свою очередь Помпео похвалил анонсированное министром обороны ФРГ Аннеґрет Крамп-Каренбауер увеличение оборонных расходов Берлина до 2 процентов ВВП к 2031 году. Он отметил, что это является сильным сигналом для НАТО.

Напомним, правые популисты из партии «Альтернатива для Германии» в ночь на пятницу, 8 ноября, инициировали перенос заседания Бундестага. На заседании должно было быть принято решение относительно законопроекта об имплементации поправок к Газовой директиве ЕС, касающихся газопроводов, идущих в ЕС из третьих стран, в частности, «Северного потока-2».