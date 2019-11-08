Газовщики хотят взять из карманов бизнеса и населения еще 36 млрд грн - ФРУ

Ильичев подчеркнул, что повышение тарифов на транспортировку газа фактически убивает конкурентоспособность отечественных предприятий.

Анонсированное "Укртрансгазом" повышение тарифов на транспортировку газа приведет к увеличению платежей со стороны бизнеса и населения на 36 млрд грн в год.

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев, выступая на круглом столе "Новая тарифная политика в сфере транспортировки газа: вызовы для Украины", передает "Минпром".

"Предварительные расчеты, которые есть у Федерации работодателей, свидетельствуют о том, что дополнительные расходы украинских потребителей газа от такого решения составят около 36 млрд грн. И почти 18 млрд грн. – это расходы, которые понесет население", – сказал он.

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Ильичев подчеркнул, что повышение тарифов на транспортировку газа фактически убивает конкурентоспособность отечественных предприятий.

Он обратил внимание на то, что украинский бизнес вынужден сегодня поднимать зарплаты рабочим из-за оттока кадров. По его словам, в Польше по последним данным официально работают 2 млн украинцев, и польский бизнес делает все, чтобы украинские рабочие ехали к ним. В свою очередь у украинского бизнеса нет другого выхода, кроме повышения зарплат рабочим, но возможности этого оказываются под угрозой из-за необходимости платить в будущем повышенные платежи за транспортировку газа.

Как сообщалось, ранее участники рынка и эксперты раскритиковали инициативу новосозданного ООО "Оператор ГТС Украины", дочернего общества "Укртрансгаз", о фактически трехразовом повышении тарифов на транспортировку газа. Они выразили уверенность, что такие цифры являются неподъемными для реального сектора украинской экономики.