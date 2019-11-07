Министр энергетики назвал дату следующих переговоров по транзиту газа

По его словам, украинская сторона настроена конструктивно.

Технические переговоры между Украиной, ЕС и Россией по транзиту газа состоятся 8 ноября.

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Об этом сообщил в Facebook министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"8 ноября пройдут очередные технические консультации в Брюсселе о подписании соглашений по транспортировке газа. На таких технических встречах важно выработать все возможные сценарии развития событий. Украинская сторона настроена конструктивно. Надеюсь на такую же позицию всех участников процесса", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 28 октября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Предыдущая встреча прошла 19 сентября.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам газовых консультаций заявил, что "Украина пока не сформировала официальную позицию" по возможности урегулирования судебного спора "Газпрома" и "Нафтогаза" до конца года.

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подчеркнул, что Украина выступила против обсуждения вопросов прямых поставок газа и урегулирования арбитражных процессов между "Газпромом" и "Нафтогазом" на трехсторонних переговорах по транзиту газа.

5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без отказа Украины от решения Стокгольмского арбитража в свою пользу договоренности по транзиту газу "фактически невозможны".