Цены на газ для промышленности выросли почти на 20%

«Нафтогаз» с 1 ноября повышает минимальные цены на газ для промпотребителей почти на 20% – до 7 тыс. грн за тыс. куб. м.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 ноября увеличивает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 19,6% по сравнению с октябрем – до 7033,2 грн с 5878,8 грн за тыс. кубометров, говорится в сообщении компании.

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При этом максимальные цены для промпотребителей с 1 ноября будут увеличены на 18,6% - до 7755,6 грн с 6549,6 грн за тыс. кубометров газа.

«Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ноябре превышают текущие почти наполовину», - сказано в сообщении.

Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Если покупатель не имеет задолженности перед «Нафтогазом» или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.