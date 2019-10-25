Исполнительная служба наложила арест на счета двух компаний Ахметова

В компаниях заявили, что блокирование операционной деятельности «ДТЭК Донецкие электросети» и «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» ставит под угрозу надежное энергоснабжение восточных областей Украины.

Государственная исполнительная служба наложила арест на счета «ДТЭК Донецкие электросети» на сумму 1,2 млрд грн и счета «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» на сумму 1,3 млрд грн в связи с долгами перед государственной компанией «Энергорынок», что ставит под угрозу надежное энергоснабжение восточных областей Украины, сообщила пресс-служба ДТЭК.

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Согласно сообщению пресс-службы, долги «ДТЭК Донецкие электросети» перед «Энергорынком» образовались по причине выполнения компанией решений органов власти (Кабмина и СНБО) о поставке электроэнергии и покупке сальдо-перетоков с неконтролируемой территории Донецкой области в 2014-2017 годах.

Отмечается, что аналогичные долги сформированы также у других операторов системы распределения Донецкой и Луганской областей, и на сегодняшний день составляют суммарно 12 млрд грн.

Сообщается, что на протяжении 5 лет разные представители законодательной и исполнительной власти неоднократно инициировали законодательные акты для урегулирования задолженности, однако ни один из них так и не был принят.

В пресс-службе ДТЭК подчеркивают, что из-за блокировки счетов Государственной исполнительной службой (ГИС) существенно ограничены возможности ДТЭК ДЭС выезжать на аварии и возвращать свет в дома людей, так как невозможно закупить материалы для ремонтов и топливо для машин аварийных бригад.

Арест счетов «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» связан с задолженностью компании перед «Энергорынком», основная часть которой сформирована из-за долгов государственных шахт и компании «Вода Донбасса», снабжающей водой контролируемые и неконтролируемые территории Донецкой области в 2014-2019 годах.

Сообщается, что 17 октября управление исполнительной службы в Угледаре провело опись имущества «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь»: подстанций, трансформаторов, иного оборудования ПЭС для последующей принудительной реализации на торгах.

«В случае отсутствия решения сложившейся ситуации «ДТЭК Донецкие электросети» не сможет обеспечивать надежным электроснабжением 3,5 млн жителей области, все военные объекты области, 1565 бюджетных организаций, 200 коммунальных предприятий, 37 предприятий, обеспечивающих водотеплоснабжение. «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» не сможет осуществлять свою лицензионную деятельность, что может привести к критическим последствиям для региона – вплоть до полного отключения воды компанией «Вода Донбаса» для всех жителей области и возможного затопления госшахт», - сказано в сообщении.

Отмечается, что ДТЭК обращается к руководству страны с просьбой принять оперативные действия для разблокирования операционной деятельности «ДТЭК Донецкие электросети» и «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», а также заявляет о необходимости на законодательном уровне инициировать вопрос погашения задолженностей на энергорынке, сформированных из-за боевых действий на востоке Украины.

«Компании «ДТЭК Донецкие электросети» и «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» готовы к открытому диалогу для поиска конструктивных решений, решающих вопросы деятельности госпредприятия «Энергорынок», операторов системы распределения Донецкой и Луганской областей, а также способствующие сохранению энергобезопасности Украины и защите интересов ее граждан», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в середине июня Хозяйственный суд Донецкой области обязал «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», входящую в энергохолдинг бинесмена Рината Ахметова взыскать в пользу государственного предприятия "Энергорынок" 845,21 млн грн за нарушения условий договора на поставку электроэнергии на протяжении 2018 года.