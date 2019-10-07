АМКУ начал дело против компании Ахметова

В ДТЭК считают, что возможности импорта электроэнергии на Бурштынском острове ничем не ограничены при условии обеспечения государством реальных рыночных условий работы.

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции компанией «ДТЭК Западэнерго», которая обеспечивает электроэнергией так называемый Бурштынский энергоостров.

Читайте такжеВ рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes попали семь украинцев - Ахметов поднялся на 62 позиции

Согласно сообщению пресс-службы ДТЭК, в компании считают озвученные АМКУ выводы безосновательными.

В компании отметили, что открытие рынка электроэнергии в Украине произошло с рядом ограничений: сохранилось административное вмешательство в виде государственного регулирования цен на биржевых сегментах рынка, установлено искусственное разделение рынка, отсутствует полноценный балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

«Все это является искусственным административным вмешательством в конкуренцию на рынке. Данные ограничительные факторы влияют и на зону Бурштынского энергоострова, который де-факто является частью единой европейской энергосистемы», - сказано в сообщении.

Отмечается, что межгосударственное сечение в Бурштынском острове со странами ЕС – Словакией, Венгрией и Румынией – составляет 1050 МВТ мощности. Возможности импорта электроэнергии ничем не ограничены при условии обеспечения государством реальных рыночных условий работы.

Сообщается, что ДТЭК будет максимально содействовать расследованию Антимонопольного комитета.

Справка УНИАН. «ДТЭК Западэнерго» - крупная энергогенерирующая компания, в состав которой входят три теплоэлектростанции на западной Украине (Добротворская, Ладыжинская и Бурштынская ТЭС). Установленная мощность этих станций составляет 4,7 ГВт (14,2% от общей мощности электростанций в Украине). Компания входит в состав энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.