Отопительный сезон начался в 23 областях Украины

При этом отопление жилых домов стартовало в 13 областях.

Отопительный период начался в 23 областях Украины, при этом жилые дома отапливаются только в 13 областях.

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Об этом говорится на странице Минрегиона в Facebook.

«По информации областных и Киевской городской государственных администраций, отопительный период начат в 23 областях и г. Киев», - сказано в сообщении.

Отмечается, что отопление жилых домов стартовало в 13 областях, а объекты социальной сферы – школы, детские сады, больницы - начали отапливаться в Киеве и 23 областях.

При этом уточняется, что в Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях и Киеве более 50% таких объектов подключены к отоплению.

Согласно размещенной карте, отопительный сезон не начался еще в Херсонской, Черновицкой, Львовской и Волынской областях.

Как сообщал УНИАН, сегодня коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начало отопительный сезон в столице и за 10 дней планирует подключить все дома, при этом объекты социальной инфраструктуры начали подключать к теплу еще 30 сентября.

В начале октября Кабинет министров Украины создал рабочую группу под председательством министра развития громад и территорий Алены Бабак для нормального запуска отопительного сезона в стране.