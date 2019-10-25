В Киеве дома начали подключать к теплу

По словам Пантелеева, теплая погода и поздний запуск отопления позволили киевлянам сэкономить 130 млн грн.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начало отопительный сезон в столице 25 октября и за 10 дней планирует подключить все дома, заявил на брифинге замглавы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

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"С сегодняшнего дня в столице начинается отопительный сезон для жилого фонда города. Это будет происходить согласно графикам, согласованным с районными администрациями",- сказал он, добавив, что подключение всего города займет до 10 дней.

По его словам, школы и детские сады к отоплению начали подключать еще 30 сентября и 90% таких объектов уже подключены.

"Это самый поздний пуск тепла в Киеве за последние годы. За это время киевляне сэкономили 130 млн грн, если сравнивать с запуском тепла 15 октября, как в прошлом году",- отметил Пантелеев.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предлагает мэру Киева Виталию Кличко выборочно подойти к подаче отопления в столице и начать с больниц и детских садов.