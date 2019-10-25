Украинское ядерное общество обеспокоено подчинением ГАЗО Минэкоэнерго

ОО «Украинское ядерное общество» обращает внимание премьер-министра Украины Алексея Гончарука и министра экоэнергетики Украины Алексея Оржеля на то, что подчинение Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Министерства энергетики и защиты окружающей среды запрещено законодательством. Об этом УкрЯО пишет в открытом письме (скан прилагается по ссылке)

на имя руководителей исполнительной власти.

«ОО «УкрЯО» выражает признательность за оперативное принятие решения по восстановлению статуса Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. Вместе с тем, обеспокоены по поводу статуса Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения», - говорится в документе.

Общественная организация отмечает, что реорганизация центральных органов исполнительной власти путем объединения Минэкологии и Минэнергоугля привела к автоматическому переводу ГАЗО в сферу управления того же органа, который занимается государственным управлением в сфере использования ядерной энергии. «В части 25 ст.5 Закона Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности» и ст.10 Закона Украины «Об обращении с радиоактивными отходами» говорится, что государственное управление в сфере использования ядерной энергии и государственное управление в сфере обращения с радиоактивными отходами (РАО) осуществляется по принципу разграничения этих сфер деятельности. Напомним, что ГАЗО занимается вопросами обращения с РАО, тогда как в сфере управления Минэкоэнерго находятся государственные предприятия, которые нарабатывают РАО.

ОО «УкрЯО» подчеркивает, что государственное управление в сфере использования ядерной энергии и государственное управление в сфере обращения с радиоактивными отходами не может осуществляться в одном министерстве и обращается к Правительству с просьбой рассмотреть возможность вывода ГАЗО как отдельного государственного органа со специальным статусом в подчинение Кабинета министров Украины.