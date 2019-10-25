Запасы газа в украинских хранилищах достигли десятилетнего рекорда

Текущие запасы на 4,5 млрд куб. м превышают прошлогодний показатель.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах достигли 21,6 млрд куб. м, что на 4,5 млрд куб. м превышает прошлогодний показатель на ту же дату, сообщает пресс-служба Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

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Отмечается, что такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет и гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона.

Закачивание газа в ПХГ продолжается.

Как сообщал УНИАН, для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 годов Украине необходимо было накопить в ПХГ не менее 20 млрд куб. м газа.

К началу отопительного сезона 2018-2019 годов наша страна накопила в подземных хранилищах 17,2 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.