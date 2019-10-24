В России заявили о «продвижении вперед» на газовых переговорах с Украиной и ЕС

21 октября в Брюсселе представители Украины, ЕС и России провели технические консультации в рамках подготовки следующего этапа переговоров по транзиту газа после 1 января 2020 года.

Экспертные трехсторонние консультации о транзите газа, прошедшие на этой неделе между представителями Украины, ЕС и РФ, продемонстрировали возможность для продвижения вперед.

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Как сообщили УНИАН в МИД России, об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Могу сказать, что предварительная встреча, которая прошла в минувший понедельник в Брюсселе, показала, что возможности для продвижения вперед есть. Насколько они материализуются, в следующий понедельник увидим», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 октября в Брюсселе представители Украины, ЕС и России провели технические консультации в рамках подготовки следующего этапа переговоров по транзиту газа после 1 января 2020 года.

По информации пресс-службы НАК «Нафтогаз Украины», на переговорах речь шла о подписании соглашения о взаимодействии между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методике тарифообразования при транспортировке газа.

Ожидается, что следующий этап трехсторонних переговоров о транзите газа состоится 28 октября.