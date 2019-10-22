Украина, ЕС и Россия провели встречу по транзиту газа: о чем говорили

Речь шла о подписании соглашения о взаимодействии между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методике тарифообразования при транспортировке газа.

Украина, Европейская комиссия и Российская Федерация провели технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу трехсторонних переговоров по транзиту газа после 1 января 2020 года, сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Читайте такжеВ Стокгольме завершились апелляционные слушания по контракту на поставки газа между "Нафтогазом" и "Газпромом"

Встреча состоялась в понедельник в Брюсселе.

Согласно сообщению, в ходе консультаций стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора ГТС. Кроме того, речь шла о подписании соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методике тарифообразования при транспортировке газа, других вопросах.

Ожидается, что следующий этап трехсторонних переговоров о транзите газа состоится 28 октября.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по транзиту газа через территорию Украины.

По итогам переговоров вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что они прошли в позитивной и конструктивной обстановке, и анонсировал, что следующий раунд запланирован на конец октября 2019 года.

Переговоры сосредоточены вокруг вопросов: каким образом отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.

Российский монополист «Газпром» в ходе переговоров 19 сентября впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены в Украине до конца текущего года.