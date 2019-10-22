ДТЭК с 2014 года более 16 тысяч раз восстановила электроснабжение в прифронтовой зоне на востоке Украины

Из них 13 тысяч - это ремонты трансформаторных подстанций 6-10 кВ.

Компания «ДТЭК Донецкие электросети» восстановила электроснабжение на подстанциях и линиях электропередач на Донбассе с момента начала боевых действий в 2014 году и по октябрь 2019 года 16180 раз. Об этом говорится в информационном сообщении компании ДТЭК.

По данным компании, 13 тысяч - это ремонты трансформаторных подстанций 6-10 кВ, 1 673 - ремонтные работы по замене поврежденных участков высоковольтных линий электропередач, 1507 - ликвидация обесточивания подстанций 35-110 кВ.

«Только за 2019 год энергетики более 600 раз выезжали на ремонты объектов возле линии разграничения. Например, в октябре мы возобновили транзитную линию между энергообъектами - Мироновской и Углегорской тепловыми электростанциями», - отметил в сообщении генеральный директор компании «ДТЭК Донецкие электросети» Алексей Дегтярев.

Напомним, «ДТЭК Донецкие электросети» обеспечивает электроснабжением всех жителей на контролируемой территории Донецкой области, 1565 бюджетных организаций, в том числе - детские сады, школы, больницы, интернаты, силовые структуры, воинские части и контрольно-пропускные пункты. Кроме того, компания распределяет электроэнергию для 200 коммунальных предприятий, 37 предприятий, обеспечивающих водотеплоснабжением, 200 подразделений телерадиокоммуникационных компаний Донецкой области.

Как ранее сообщалось, группа ДТЭК развивает бизнесы по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределения электроэнергии электросетями, поставки электроэнергии клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядке электромобилей. Направление Innovation DTEK реализует проекты в сфере технологической и цифровой трансформации энергетики, а также руководит инновационной образовательной бизнес-платформой Academy DTEK. В 2018 году капитальные вложения в ДТЭК составили 20 млрд. грн., налоговые отчисления - 26 млрд. грн.