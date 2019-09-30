Украина готова к прохождению отопительного сезона – премьер

По словам Гончарука, оснований для возникновения кризисных ситуаций нет.

Благодаря своевременно накопленным запасам газа в хранилищах Украина готова к нормальному прохождению отопительного сезона, сообщил в ходе брифинга премьер-министр Алексей Гончарук.

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"К зиме мы готовы. Как я уже говорил, у нас своевременно были накоплены необходимые резервы газа в хранилищах, и это нам дает возможность спокойно смотреть на зиму. Оснований считать, что у нас зимой будут какие-то кризисы, у меня на сегодня нет", - сказал Гончарук.

При этом он отметил, что правительство осознает объём накопившихся проблем в секторе и планирует в ближайшее время заняться их решением.

"Если смотреть наперед, у нас много системных проблем в энергетике. Большой процент износа, инфраструктура теряет огромное количество тепла. В отдельных городах потери достигают более 40%. Представьте, 40% тепла просто отапливают космос. С этим необходимо тоже бороться, мы много теряем, очень неэкономно себя с этим ведем", - сказал он, добавив, что также есть вопросы к неэффективному управлению объектами энергетики и коррупции в секторе.

Как сообщал УНИАН, запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили 20 миллиардов кубометров, что означает полное выполнение плана по запасам газа на зиму и позволяет Украине пройти отопительный сезон даже на случай прекращения Россией транзитного контракта с января 2020 года.

Запасы газа в 20 миллиардов кубометров более чем на 4 миллиарда кубометров превышают прошлогодний показатель и являются рекордными за последние 9 лет.