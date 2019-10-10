АМКУ решил «сыграть на опережение» и пригрозил штрафами за отказ включить отопление вовремя

В ведомстве отметили, что за такое нарушение предприятие-монополист может заплатить до 10% годового дохода.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) решил «сыграть на опережение» и предупредил поставщиков тепла, что за отказ вовремя начать отопительный сезон в том или ином населенном пункте предприятие-монополист может быть оштрафовано на сумму в размере до 10% дохода за последний отчетный год.

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«Несмотря на традиционные для Украины проблемы, связанные с началом отопительного сезона, Антимонопольный комитет в этом году решил «сыграть на опережение». Было проведено обстоятельное исследование рынков услуг по теплоснабжению во всех регионах Украины. И в каждой области были выявлены нарушения конкурентного законодательства как со стороны теплоснабжающих, так и со стороны местных органов власти», - сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что теплопоставщики угрожали не начинать отопительный сезон в случае, если ряд проблем, таких как возмещение разницы в тарифах на услуги по теплоснабжению и задолженность потребителей за услуги по теплоснабжению, не будет решен.

«В свою очередь представители АМКУ отметили, что отказ субъекта, занимающего монопольное положение (а именно такими в большинстве являются теплопоставщики), от реализации товара при отсутствии его альтернативы может иметь признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением. За такие действия предусмотрен штраф в размере до 10% дохода за последний отчетный год», - сказано в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что проведенный анализ показал ряд нарушений со стороны теплоснабжающих компаний. В частности, это установление завышенных тарифов на их услуги; предоставление некачественных услуг и отказ в проведении перерасчетов; начисления за услуги по нормам потребления при наличии приборов учета; увеличение тарифа без предупреждения потребителей (несоблюдение порядка доведения до потребителей информации о намерении осуществить смену тарифам на коммунальные услуги).

«По результатам исследования Комитет вынес 50 решений и рекомендаций, а в каждом из территориальных отделений АМКУ были проведены встречи с ответственными за отопительный сезон организациями», - отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины создал рабочую группу под председательством министра развития громад и территорий Алены Бабак для нормального запуска отопительного сезона в стране.