Кабмин создал рабочую группу для запуска отопительного сезона в Украине

Премьер отметил, что многие предприятия страны, которые предоставляют населению услуги по отоплению, имеют проблемы с запуском отопительного сезона.

Кабинет министров Украины создал рабочую группу под председательством министра развития громад и территорий Алены Бабак для нормального запуска отопительного сезона в стране.

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Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Отопительный сезон у нас традиционно стартует сложно в стране. Много городов, предприятий, которые предоставляют населению услуги, имеют долги, судебные дела, проблемы с инфраструктурой, кто-то не может получить номинацию у "Нафтогаза", чтобы закупать газ. Эти вопросы мы сегодня обговаривали. Есть ряд сложных вопросов, например, город Смела, которая нас снова "радует". В прошлом году это была целая история, в том числе, и с околополитическими заявлениями и действиями, со срыванием пломб, перекрыванием, выкапыванием труб", - сказал Гончарук.

"В этом году мы хотим не допустить этого, чтобы не превращать будничное событие – подготовку к отопительному сезону в политическое шоу. Поэтому сегодня, в том числе, было принято решение о создании рабочей группы под председательство Алены Бабак, которая должна дать оценку тому, что там происходит и через 2-3 дня предложить правительству, как выйти из той непростой ситуации, которая сложилась", - добавил он.

Премьер-министр подчеркнул, что "люди не должны отвечать за бесхозяйственность и бестолковость отдельных чиновников".

"Хочу заверить общество, что мы поставили целью, чтоб ни один человек не лишился тепла. Люди не должны отвечать за бесхозяйственность и бестолковость отдельных чиновников. Мы сделаем все от нас зависящие, чтобы Украина вошла в отопительный сезон без проблем", - заявил Гончарук.