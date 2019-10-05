Коболев пообещал завершить отделение ГТС от "Нафтогаза" вовремя

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев подчеркнул, что ОГТСУ и «Нафтогаз» прилагают все усилия, чтобы завершить анбандлинг вовремя и качественно.

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" подала документы на сертификацию.

Об этом глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил на своей странице в Facebook.

«На этой неделе новый оператор ГТС Украины, ООО" ОГТСУ ", подал заявку на сертификацию в НКРЭКУ. Это один из финальных шагов анбандлинга, после сертификации оператор будет полностью готов к независимой работе», - отметил он.

Коболев добавил, что представленные регулятору документы "ОГТСУ" подготовил в тесном сотрудничестве с международными экспертами, документы полностью соответствуют требованиям украинского и европейского законодательства.

«Учитывая сжатые сроки, которые остаются до 1 января 2020 года, когда должно завершиться отделение независимого оператора ГТС, Группа Нафтогаз обратилась в НКРЭКУ и Секретариат Энергетического общества с просьбой о параллельной сертификации», - сообщил глава компании.

Он добавил, что ОГТСУ и «Нафтогаз» прилагают все усилия, чтобы завершить анбандлинг вовремя и качественно.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября правительство одобрило обновленный план отделения ГТС от НАК «Нафтогаз Украины».

Планом определено, что компания "Оператор газотранспортной системы Украины" получает право подать в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), запрос на сертификацию оператора газотранспортной системы.

До 10 октября планируется разработать законопроект о внесении изменений в законодательство о газотранспортной системе, а также провести инвентаризацию имущества, используемого при транспортировке газа.

До 1 декабря планируется увеличение уставного капитала ОГТСУ путем отчуждения активов "Укртрансгаза".

Также планируется обеспечить передачу с 1 января 2020 в управление "Оператора газотранспортной системы Украины" безотзывно сроком на 15 лет на праве хозяйственного ведения магистральные газопроводы, находящиеся в госсобственности.

Справка УНИАН. Анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электроэнергии.

Предполагается, что эффективный анбандлинг станет залогом формирования независимого и сертифицированного по европейским требованиям оператора украинской газотранспортной системы. Существование и работа такого оператора позволит усилить позиции и роль Украины в переговорном процессе с РФ о продлении транзиту и по сохранению украинской газотранспортной системы с 2020 года.