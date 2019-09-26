Украина и Словакия договорились вместе эксплуатировать нефтепровод "Дружба"

«Укртранснафта» и словацкая «Транспетрол» подписали соглашение о сотрудничестве при эксплуатации трансграничного участка магистрального нефтепровода «Дружба». В том числе, соглашение регламентирует взаимоотношения между словацкой и украинской нефтетранспортными компаниями.

Оператор нефтетранспортной системы Украины государственная компания «Укртранснафта» и словацкая «Транспетрол» подписали соглашение о сотрудничестве при эксплуатации трансграничного участка магистрального нефтепровода «Дружба».

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Об этом сообщила пресс-служба «Укртранснафты».

Согласно сообщению, документ подписали председатель правления «Транспетрол» Иван Кривосудский, член правления Мартин Ружинский и генеральный директор «Укртранснафты» Николай Гавриленко.

Отмечается, что соглашение регламентирует взаимоотношения между словацкой и украинской нефтетранспортными компаниями и их совместную эксплуатацию участка нефтепровода «км 308 нефтепровода «Броды-Госграница» - нефтеперекачивающая станция №1 «Будковце» при выполнении нормативных и ремонтных работ на объектах нефтепровода.

Также документ определяет порядок контроля за ведением приемо- сдаточных операций и порядок обмена информацией о состоянии объектов магистрального нефтепровода.

Кроме этого, стороны согласовали условия труда персонала «Укртранснафты» на нефтеперекачивающей станции №1 «Будковце».

Справка УНИАН. Компания «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров.

«Транспетрол» - словацкая компания, оператор словацкого участка нефтепровода «Дружба».