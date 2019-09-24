Блокада российского угля на Львовщине: Герус объяснил последствия и рассказал о провале переговоров

По словам депутата, в нынешних условиях Украине нужен уголь "из всех направлений, откуда он только может ехать".

Представитель Президента в Кабинете Министров, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКУ в Верховной Раде Андрей Герус заявляет, что российский уголь, заблокированный в Сосновке Львовской области, не является конкурентом украинскому, и используется лишь для его разбавления, чтобы сделать товарный концентрат и отправить на ТЭС в условиях недостатка запасов в стране.

Об этом Герус написал на своей странице в Facebook.

"На Сосновке стоит российский уголь, который предназначается для Центрэнерго. Это высококачественный уголь из Кузбасса с золой 13%. Он должен смешиваться с углем Львовуголь с золой 45%-55% и отправляться на Центрэнерго, которое принимает уголь с золой 25%. Фактически, этот российский уголь не может самостоятельно поехать на Центрэнерго (потому что слишком низкая зола), ни с Львовуголь не может поехать (потому что слишком высокая зола). Но можно смешать и забрать максимально большой объем высокозольного угля Львовуголь, чтобы отправить на электростанцию", - пишет Герус.

По его словам, также есть проблема на шахте Бужанская (Волыньуголь), где на складах лежит 15 тыс тонн угля с золой 47%-55%. Такой уголь, отмечает депутат, не принимает ни одна электростанция, потому что требования - не более 25%.

"Таким образом, этот российский уголь не является конкурентом нашему, им разбавляется наше, чтобы усреднить/понизить золу, снизить себестоимость, сделать товарный концентрат и отправить на ТЭС. Именно поэтому эти российские вагоны стояли не где-то на электростанции, а в Сосновке у Червоноградской обогатительной фабрики (ЦОФ)", - пишет Герус.

Кроме того, по его словам, российская компания-владелец вагонов уже насчитывает украинской компании штрафы за несвоевременный возврат вагонов, которые насчитывают уже 5 млн грн, а каждый новый день - это дополнительно 1 млн грн штрафа.

"Правительством сейчас разрабатывается план финансирования украинской государственной угольной отрасли. Можно обсуждать создание совместной комиссии для контроля использования этих средств. Можно осуществлять контроль, что российский уголь используется только для смешивания с украинским, если это уголь пропускается на ЦОФ. Все это обсуждалось в воскресенье. В октябре у нас на ремонт останавливается еще один блок - №1 Хмельницкой АЭС. Именно его должен заменить Центрэнерго, поэтому критически необходимы дополнительные объемы угля", - подчеркивает депутат.

"В воскресенье мы это все обсуждали с участниками блокады. Вроде бы все это понимают, понимают, что новое правительство за 3 недели не может сделать чуда. Был довольно конструктивный разговор, договорились, что вместе ищем пути выхода из ситуации, сфотографировались и разошлись на позитиве. Возвращаюсь на позитиве в Киев. Подтверждаю, что никаких силовых действий в Сосновке сейчас точно не будет - передаю информацию ребятам на место. И тут вечером читаю ...., господин Семенченко выступает с новым призывом - захватывать железнодорожные станции и вагоны еще и в Ривненской области", - пишет депутат.

При этом он подчеркивает, что на сегодня уровень запасов угля составляет 1,2 млн тонн, что составляет 62% от прошлогоднего уровня.

"В середине августа (после 9-ти месячного ремонта) при запуске в работу горит генератор на 2-м блоке Хмельницкой АЭС (в системе охлаждения забыли пыж из ткани, которым чистили систему охлаждения). Происходит полная автоматическая остановка атомного блока мощностью 1000 МВт. Для замещения выработки э/э нужно внепланово дополнительно более 1 млн тонн угля до конца года. В общем на сегодня 5 из 15 атомных блоков в нерабочем состоянии. Конечно, в таких условиях нам нужен уголь со всех направлений, откуда он только может ехать", - отмечает Герус.