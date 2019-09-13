ЕС хочет ввести новые налоги на энергетику

Это решение хотят принять для борьбы с изменением климата.

В Евросоюзе, несмотря на риски социальных протестов, изучают введение новых энергетических налогов для финансирования перехода к низкоуглеродной энергетике.

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Об этом информирует Сегодня.uа со ссылкой на заместителя председателя Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис.

"Мы намерены провести дискуссию, что может быть сделано для введения дополнительных налогов в сфере энергетики с целью финансирования поддержки перехода к низкоуглеродной экономике для борьбы с изменением климата", – заявил еврокомиссар по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов ЕС в Хельсинки.

Кроме того, он признал, что есть риск социального недовольства. С этой проблемой в Еврокомиссии намерены бороться с помощью дополнительных соцвыплат.

Напомним, в Бельгии прошла многотысячная демонстрация подростков. Они пропустили школу, а вместо учебников взяли в руки транспаранты с требованием к чиновникам позаботиться об экологии. Дети говорили, что школа – не главное, если климатическая катастрофа может уничтожить весь мир. То же самое беспокоит и других учеников, которые сюда пришли.