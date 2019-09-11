Где можно заказать газ на зиму по летней цене: "Нафтогаз" обновил карту

Предложение компании уже доступно для потребителей 25 газораспределяющих компаний в регионах Украины.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обновила карту регионов, где домохозяйства могут воспользоваться услугой "Газовый запас"; теперь потребители Черкасской области, Киева, Кременчуга и Коростышева также могут обратиться в свои газопоставляющие компании, чтобы купить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

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Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

"К акции "Твоя энергонезависимость" уже присоединились большинство газоснабжающих компаний страны. Недавно сделать газовый запас своим клиентам предложили поставщики Черкасской области, Киева, Кременчуга и Коростышева", - сказано в сообщении.

В "Нафтогазе" выразили надежду, что вскоре к акции присоединятся Донецкая область и город Умань.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" запустил новый продукт "Газовый запас" и предлагает бытовым потребителям купить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

Так, домохозяйства смогут закупить до 25 тысяч кубометров газа по цене 4874,42 гривни (без НДС и стоимости транспортировки и распределения) за тысячу кубометров до 25 сентября.

В "Нафтогазе" также отмечали, что будут работать над внедрением этой услуги для теплокоммунэнерго.