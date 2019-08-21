«Нафтогаз» предлагает населению закупить газ по летним ценам

Компания предлагает домохозяйствам закупать на зиму для своих нужд до 25 тыс. куб. м газа.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» запустила новый продукт «Газовый запас» и предлагает бытовым потребителям купить газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

Об этом сообщает компания со ссылкой на главу правления НАК Андрея Коболева.

«Бытовой потребитель сможет закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа. Этот объем достаточен для обеспечения нужд домохозяйств в течение всей зимы. Воспользоваться предложением можно будет до 25 сентября. Отпускная цена «Нафтогаза» газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения)», - сказано в сообщении.

Как отметили в компании, для максимального удобства потребителей НАК предложил участие в этой программе всем газопоставляющим компаниям Украины, обслуживающим бытовых потребителей. С условиями предложения газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины» можно ознакомиться на сайте www.gas.ua.

«Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него увеличивается спрос. На это указывают и текущие биржевые прогнозы. Многие наши коммерческие клиенты уже зафиксировали свои затраты на газ, осуществив предоплату за желаемые объемы. Теперь такая возможность есть и у бытовых потребителей. Такой продукт существует на многих развитых рынках», – цитирует пресс-служба Коболева.

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Для того, чтобы воспользоваться новым продуктом, необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов своей газопоставляющей организации (газсбыта), подписать дополнение к типовому соглашению поставки природного газа, внести предоплату и пользоваться дешевым газом в отопительный сезон, оплачивая только стоимость его транспортировки и распределения.

«Наш новый продукт предоставляет населению возможность воспользоваться преимуществами рынка природного газа, которые ранее были доступны только для коммерческих потребителей. Он даст возможность людям получить топливо по фиксированной цене, независимо от ситуации на рынке. Сейчас мы предлагаем продукт через существующую сеть газсбытов, чтобы доступ к нему получило максимальное количество потребителей. После открытия рынка газа для населения такой продукт смогут предлагать непосредственно бытовым потребителям и "Нафтогаз", и другие игроки рынка», – цитирует пресс-служба главу интегрированного газового дивизиона компании Андрея Фаворова.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 августа, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев анонсировал новое решение, которое, по его словам, поможет украинцам "не платить больше" за газ.

«Нафтогаз Украины» рассчитал новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам, которая будет действовать в августе.

В соответствии с постановлением правительства от 5 июня, цена составила 4653,54 грн за 1 тыс. куб. м, что на 5,1% меньше по сравнению с июлем.