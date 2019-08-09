Дело Роттердам+: одному из членов НКРЭКУ избирается мера пресечения, другие фигуранты - за пределами Украины

Обвинение просит суд избрать фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 50 млн гривень.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что одному из членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по делу о формуле «Роттердам+» избирается мера пресечения, другие фигуранты - за пределами Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместном брифинге руководства Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о деятельности антикоррупционных органов в первом полугодии 2019 года в Киеве.

«Один подозреваемый был вчера задержан. Сейчас, я думаю, в эти минуты, кажется, продолжается судебное заседание в Соломенском суде по избранию меры пресечения. Это член НКРЭКУ. Мы просим содержания под стражей с альтернативой залога в 50 млн гривен, как это требует УПК», - сообщил он.

По словам Холодницкого, другие фигуранты дела не задержаны из-за того, что находятся за пределами Украины. «В отношении них начат нормальный уголовный процесс. То есть они уведомлены, оставлены подозрения, их вызвали к детективам (НАБУ) на вторник и среду, там разные даты. В случае их неявки уже будут приниматься меры для их розыска», - добавил руководитель САП.

Как сообщал УНИАН, 8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+», в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии причинен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.

По данным НАБУ, речь идет об экс-главе НКРЭКУ, действующем директоре ГП «Оператор рынка» (который на момент введения «Роттердам+» был членом НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЭКУ, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевом операторе рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести лиц квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины («злоупотребление служебным положением»), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

Справка УНИАН. В 2017 году НАБУ начало уголовное производство, в рамках которого подозреваются председатель и члены предыдущего состава НКРЭКУ, которые, действуя в интересах генерирующих компаний-операторов теплоэлектростанций, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в нее формулу, которая завышает стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула «Роттердам+»).

В НАБУ установили, что такие действия НКРЭКУ привели к тому, что генерирующие компании-операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии потерпели необоснованные потери.

При этом в документах Бюро непосредственно упоминается формула «Роттердам+», что привело к экономически необоснованному повышению цен на электроэнергию, которую покупало у генерирующих компаний госпредприятие «Энергорынок».