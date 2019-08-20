В Госэнергоэффективности рассказали, как с помощью мусора ежегодно экономить 1 миллиард кубов газа

Ведомство предлагает внедрить энергетическую утилизацию мусора. Для возможности такой утилизации необходимо сделать ее экономически выгодной и внедрить раздельный сбор.

Внедрение энергетической утилизации мусора дало бы возможность Украине ежегодно замещать 1 млрд куб. м газа путем генерации из отходов электрической и тепловой энергии, при этом сейчас практически весь мусор вывозится на свалки.

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Об этом на пресс-конференции сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.

«На сегодня Украина генерирует в год 10 млн тонн отходов. Если строить такие заводы, как строит Дания, Польша, они называются waste-to-energy plants - переводится как энергетическая утилизация мусора, то мы можем при производстве тепловой и электрической энергии в эквиваленте заместить до 1 млрд куб. м газа ежегодно», - сказал он.

При этом он добавил, что сейчас в Украине 93% твердых бытовых отходов вывозится на свалку, а в Швеции, например, на полигоны вывозится только 1%.

По словам Савчука, для этого необходимо сделать утилизацию мусора экономически выгодной. Создать гарантии и стимулы, закрепить законодательно технологические требования к таким перерабатывающим предприятиям и установить четкие правила для тарифообразования на услуги по энергетической утилизации. Также необходимо наладить системы согласования обращения с отходами на муниципальном уровне.

«Мы должны реализовать законодательные нормы, а именно раздельный сбор. Далее часть мусора должна отправляться на такой завод. Далее реализация вторичного сырья и захоронение остатков. Если внедрим эту модель, то мы также будем иметь такие заводы», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Кабинет министров принял Национальную стратегию управления отходами, которая определяет политику управления всеми видами отходов до 2030 года.

Стратегия предусматривает снижение уровня захоронения бытовых отходов с 95% до 30% и минимизацию общего объема отходов, подлежащих захоронению, с 50% до 35%.

При обращении с бытовыми отходами предлагается внедрить раздельный сбор, определить оптимальные районы для размещения региональных мусороперегрузочных станций, сортировочных линий, мусороперерабатывающих заводов и полигонов, для чего требуется строительство такой сети за деньги местного самоуправления.

Нацпланом предусмотрено 300 полигонов, при том что в Украине их сейчас более шести тысяч.