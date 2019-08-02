Rzeczpospolita: Россия напрасно готовится к возобновлению поставок газа в Украину

Российский «Газпром» наращивает добычу газа, который ему некому продать.

Компания «Газпром» похвасталась рекордным уровнем добычи газа. Правда, не известно, что ей теперь делать с таким количеством топлива. Поскольку продажи падают как внутри России, так и за рубежом.

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на отчет «Газпрома», в котором указано, что в течение семи месяцев этого года компания добыла 294,5 миллиарда кубометров газа, что на 1,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

«Это максимальный объем добычи за аналогичный период 2011 года», - похвастались в компании.

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Вместе с тем, в отчете указано, что спрос на продукцию «Газпрома» в России сократился на 1,4% или на 2 миллиарда кубометров. И это несмотря на рост в июле на 8,2%. Таким образом, компания теряет российский внутренний рынок. Его доля теперь не дотягивает до 70%. Это следствие роста конкуренции со стороны компаний «Новатэк», «Роснефть», «Лукойл» и меньших фирм, которые предлагают более гибкие условия поставок.

Но сам «Газпром» не борется за внутренний рынок. Регулируемые цены на российском рынке в разы меньше тех, которые платят иностранные клиенты. А в экспорте «Газпром» остается монополистом. Ни одна российская компания не пытается с ним соперничать. Однако, и здесь за семь месяцев 2019 года продажи упали. Зарубежные потребители купили у российской компании на 4,8% меньше газа, чем в прошлом году. То есть она не продала 111,5 миллиарда кубометров. В «Газпроме» хвастаются списком стран, которые увеличить заказ. К примеру, Венгрия покупает в этом году на 58,4% больше газа, Чехия – на 41,5%, Австрия – на 30,6%, Словакия – на 28,1%, Нидерланды – на 10%, а Франция – на 3,5%. Эти процентные значения выглядят хорошо. Но на самом деле все эти страны за исключением Франции не так уж и много покупают у «Газпрома» газа в абсолютных цифрах. Каждая из них потребляет меньше, чем, например, Польша.

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Спад спроса на российский газ наблюдается на ключевых для Москвы рынках: в Германии, Турции, Италии, Польше, Великобритании, а также в Греции, странах Балтии и Беларуси. Однако, в «Газпроме» об этом не любят вспоминать.

Президент компании Алексей Миллер занял позицию большого оптимиста, ожидая, что ему удастся по итогам года продать 198-201 миллиард кубометров газа. Но это маловероятно. Не известно, что «Газпром» будет делать с избытком газа, который ему не удастся продать. Россия рассчитывает, что Украина снова начнет покупать у нее газ, если цена сократится на 25%. Но это тоже вряд ли произойдет. Потому что сегодня сжиженный газ на рынке Европы дешевле, чем тот, который Москва поставляет через трубопроводы.