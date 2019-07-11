В новом рынке доходы АЭС и ГЭС вырастут, доходы тепловой генерации снизятся - USAID

«Проект энергетической безопасности» USAID 10 июля представил рынку свои рекомендации по внедрению безопасного режима на основе финансового анализа для ВИЭ, оптового рынка и тарифов для потребителей.

В презентации USAID, в частности, сказано, что компенсация «зеленого» тарифа в новом энергорынке может идти через тариф ОСП (тарифа на передачу).

В этом случае доход тепловой генерации снижается на 9%, тогда как гарантированный покупатель получает 13 млрд. грн. прибыли от продажи электроэнергии. Тариф для небытовых потребителей растет на 7,4%. «Удержание роста тарифа менее 10% для всех небытовых потребителей требует снижения граничных РДН, что негативно влияет на тепловую генерацию», - отмечают эксперты USAID.

По мнению специалистов USAID, также во втором сценарии возможна компенсация «зеленого» тарифа через прибыль гарантированного покупателя. В этом случае 75% электроэнергии АЭС продается гарантированному покупателю (в рамках ПСО), и будет минимальное влияние на тарифы для потребителей. В USAID объяснили, что доходы атомной генерации (Энергоатом) и гидроэлектростанций (Укргидроэнерго) вырастут вследствие открытого рынка при любом из сценариев.

«Во всех случаях (сценариях) доходы АЭС и ГЭС будут выше, доходы ГЭС вырастут вдвое», - говорится в презентации USAID «Проект энергетической безопасности».