Нефть дорожает из-за риска шторма в Мексиканском заливе

Brent подорожала до $65,61 за баррель, WTI - до $59,2 за баррель.

Темпы роста мировых цен на нефть резко ускорились в среду днем на фоне данных Американского института нефти (API) по запасам сырья в США, а также на риске шторма в Мексиканском заливе, который вынудил крупные компании начать эвакуацию персонала с нефтяных платформ.

Читайте такжеВ Одессе выгружается первая партия американской нефти для Украины

Об этом сообщает Прайм.

"По состоянию на 13:48 цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,26%, до 65,61 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,37%, до 59,2 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Участники торгов отыгрывают данные API о снижении запасов нефти в США за прошедшую неделю на 8,13 миллиона баррелей после сокращения на 5 миллионов баррелей неделей ранее. По данным организации, это уже четвертая неделя подряд, когда запасы нефти в США сокращаются. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,08 миллиона баррелей.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на решение ряда крупных нефтяных компаний эвакуировать сотрудников с платформ в Мексиканском заливе из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм позднее в среду или в четверг. В частности, как отмечает агентство Reuters, компании Chevron, Royal Dutch Shell Plc, BP Plc и BHP Group Ltd вывозят персонал с 15 морских нефтяных платформ в Мексиканском заливе, на долю которого приходится примерно 17% добычи нефти в США объемом около 12 миллионов баррелей в день.

"Если предположить, что шторм приведет к эвакуации работников, то можно ожидать ограниченного краткосрочного воздействия, но, возможно, пока еще слишком рано говорить об этом", - сказал агентству Reuters глава отдела исследований рынка сырьевых товаров в Standard Chartered Пол Хорснелл (Paul Horsnell).