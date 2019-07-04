На первых аукционах после открытия нового рынка электроэнергии "Энергоатом" продал почти 5 миллиардов кВт-ч

Компания последовательно готовилась к работе в новом рынке электрической энергии.

На первых аукционах, которые состоялись в рамках запуска нового рынка электрической энергии, крупнейший производитель электроэнергии в Украине - НАЭК «Энергоатом», реализовал почти 5 млрд кВт-ч электроэнергии базовой нагрузки.

Компания последовательно готовилась к работе в новом рынке электрической энергии. Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 года № 483 (в редакции постановления КМУ от 12 июня 2019 года № 512), которым возложены специальные обязанности на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии, Энергоатомом были инициированы организация и проведение аукциона по продаже электрической энергии гарантированному покупателю, операторам систем распределения и оператору системы передачи.

Так, 27 июня 2019 года НАЭК «Энергоатом» принял участие в первом аукционе по продаже электрической энергии по двусторонним договорам, организованном товарной биржей «Украинская энергетическая биржа».

На аукционе для обеспечения доступности электроэнергии для бытовых потребителей, прошедшем в виде специальной сессии, ГП «НАЭК «Энергоатом» реализовал 4 млрд 144 млн 824 тыс. кВт-ч электроэнергии базовой нагрузки по цене 56,67 коп. за кВт-ч без НДС. Кроме того, для компенсации технологических потерь электрической энергии на передачу/распределение Энергоатом реализовал еще 828 млн 816 тыс. кВт-ч электроэнергии по предельной цене 56,670 коп. за кВт-ч без НДС. Таким образом, на первых аукционах ГП «НАЭК «Энергоатом» реализовал почти 5 млрд кВт-ч электроэнергии базовой нагрузки.

На рынке «на сутки вперед» за период с 1 по 3 июля 2019 года Энергоатомом было реализовано 79 млн 319,9 тыс. кВт-ч электроэнергии. Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» за три дня составила 1 грн 62,71 коп. за кВт-ч.

Следует отметить, что цена реализации электрической энергии ГП «НАЭК «Энергоатом» составляла:

в апреле 2019 года - 57,87 коп. за кВт-ч

в мае 2019 года - 57,96 коп. за кВт-ч

За первые три дня июля 2019 года средняя цена, по которой Компанией была реализована электрическая энергия составила 71,40 коп. за кВт-ч.

Компания заинтересована в стабильной работе полномасштабного конкурентного рынка, что позволит получать справедливую рыночную цену и своевременную оплату за реализованную электроэнергию. Возлагаем большие надежды, что новый рынок электрической энергии обеспечит прозрачные и понятные правила участия в нем для всех участников, что будет способствовать развитию отечественной атомной энергетики и росту благосостояния украинского общества в целом. Ведь двигателем изменений является здоровая конкуренция на равных условиях.

Напомним, что с 1 июля 2019 года в Украине заработал новый рынок электрической энергии. Это важный этап внедрения реформы энергетической системы Украины. Его целью является введение конкурентных механизмов функционирования рынка электроэнергии: появление новых участников на рынке, свободный выбор контрагентов и обеспечение права потребителя свободно выбирать поставщика электрической энергии, получать качественные услуги по конкурентной цене.