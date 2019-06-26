В Украине раскроют данные о владельцах теплокоммунэнерго

При подтверждении информации о завышенных тарифах местные власти и руководители теплокоммунэнерго будут нести ответственность.

Минюст до 15 июля опубликует данные о бенефициарах всех теплокоммунэнерго, а также о связанных с ними офшорных компаниях.

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Об этом сообщил журналистам министр юстиции Павел Петренко.

"Правительство дало поручение провести проверки всех теплопоставщиков. Кроме этого, Министерство юстиции до 15 июля опубликует информацию о каждом теплокоммунэнерго, кто является бенефициаром, какие есть офшорные компании", - сказал министр.

Также он отметил, что при подтверждении информации о завышенных тарифах местные власти и руководители теплокоммунэнерго будут нести ответственность.

"Правоохранительные органы должны проверить обоснованность тарифов на тепло и тёплую воду за предыдущие периоды, и те поставщики, та местная власть, которые накручивали цены, понесут ответственность, в том числе и гражданско-правовую и криминальную. Тогда уже можно будет ставить вопрос о компенсации убытков для украинцев", - отметил он.