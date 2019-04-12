АМКУ открыл дела на облгазы Фирташа за доначисления в платежках

На данный момент комитет собирает доказательства в рамках открытых дел.

Антимонопольный комитет рассматривает дела по признакам совершения 20 облгазами нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава комитета Юрий Терентьев.

По его словам, комитет рассматривает дела относительно "Винницагаза", "Волыньгаза", "Днепрогаза", "Днепропетровскгаза", "Житомиргаза", "Закарпатгаза", "Запорожгаза", "Ивано-Франковскгаза", "Киевоблгаза", "Криворожгаза", "Львовгаза", "Николаевгаза", "Ривнегаза", "Сумыгаза", "Тисменицагаза"," Харьковгаза", "Харьковгоргаза", "Хмельницкгаза", "Черновцыгаза", "Черниговгаза".

«Дела открыты по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынках распределения природного газа в пределах территорий лицензионной деятельности, закрепленных за соответствующими облгазами. Основанием стало доначисление облгазами бытовым потребителям лишних объемов потребленного природного газа», - написал он.

По его словам, такие действия облгазов приводят к дополнительным, необоснованным расходам потребителей.

«На данный момент комитет собирает доказательства в рамках открытых дел. Также ожидается информация от Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и Министерства энергетики и угольной промышленности. После всестороннего выяснения обстоятельств дел и анализа полученной информации комитетом будут приняты меры в соответствии с законодательством о защите экономической конкуренции», - добавил Терентьев.

Как сообщал УНИАН, в результате проведенных внеплановых проверок НКРЭКУ наложила штраф за доначисления в платежках за газ уже на шестнадцать операторов газораспределительных сетей группы «Региональная газовая компания», принадлежащая бизнесмену Дмитрию Фирташу, на общую сумму почти 14 млн грн.

НКРЭКУ обязала компании провести перерасчеты по тем конкретным потребителям, по которым проводилась проверка, а также сделать перерасчет дополнительных начислений за весь период, начиная с октября 2018 года, по всем потребителям, по которым осуществлялись такие доначисления.

В марте НКРЭКУ начала проверки операторов газораспределительных систем в Украине по факту выставления ими завышенных сумм в платежках за газ для населения в конце прошлого года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в феврале этого года получила разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей.